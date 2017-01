Politie zoekt getuigen van woningbrand

De politie zoekt getuigen die meer informatie hebben over een woningbrand aan de Pelgrimslaan in Smakt afgelopen zondagavond. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van brandstichting.

Zondagavond rond 18.15 uur kregen de hulpdiensten melding van een woningbrand. De brandweer heeft het vuur geblust. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig en er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Onderzoek van het Team Brand Onderzoek (TBO) van de brandweer samen met de politie bracht aan het licht dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Daarnaast heeft de politie een buurtonderzoek ingesteld. Via deze weg wil de politie graag een oproep doen richting getuigen die informatie hebben die relevant kan zijn voor het onderzoek. Wellicht dat mensen deze middag voorafgaand aan de brand zaken zijn opgevallen, die belangrijk zijn om te melden.

De politie vraagt daarbij in het bijzonder naar burgers die zondagmiddag in de directe omgeving bij het lokale restaurant of zorgcomplex zijn geweest. Informatie? Deel die dan met de politie via telefoon 0900 – 88 44 of indien gewenst anoniem via telefoon 0800 – 7000.