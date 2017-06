Patiënt Rooyse Wissel opgepakt voor zedenzaak

Een patiënt van tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Oostrum is op vrijdag 10 maart in de kliniek aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf tijdens zijn onbegeleid verlof.



De kliniek stelt een onderzoek in naar wat er precies is gebeurd. 'We leven mee met de betrokkenen. We zijn geschrokken van dit incident en willen uiteraard weten of we mogelijk signalen hebben gemist. We zijn daarom een onderzoek gestart om te achterhalen hoe dit incident heeft kunnen gebeuren', meldt de kliniek op haar website.