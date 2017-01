Rotonde weg bij Evenementenhal

De rotonde op de Deurneseweg bij de Evenementenhal gaat weer verdwijnen. Op piekmomenten loopt het verkeer hier telkens vast.

De rotonde is tevens de afslag naar bedrijventerrein De Blakt. Vooral 's avonds tijdens de spits kan het autoverkeer niet vlot worden afgewikkeld. Bij de renovatie van de Deurneseweg, die op planning staat voor 2018 en 2019, wordt de rotonde verwijderd en komt er een 'slimme' verkeerslichtinstallatie voor in de plaats. "Het hangt ook samen met de toe- en afritten van de A73", zegt wethouder Jan Loonen. "Ook hier komen nieuwe verkeerslichten die met elkaar gekoppeld worden. Het doel is de verkeerscapaciteit te vergroten." Op de toe- en afritten van de snelweg komen ook langere voorsorteervakken en meer opstelruimte.