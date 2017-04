Circusconcert in Oirlo

De fanfare van muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo houdt op zaterdag 15 april een circusconcert in gemeenschapshuis De Linde in Oirlo.

De ruim 50 muzikanten brengen, onder leiding van dirigent Johan Smeulders, een gevarieerd programma ten gehore, waarbij de typische circusliederen, zoals Circus Renz en The Acrobat, uiteraard niet ontbreken. Onder begeleiding van de fanfare laten leerlingen van basisschool Eigenwijs (Oirlo-Castenray), dansacts, goocheltrucs en acrobatische acts zien. Daarnaast gaat goochelaar Rinaldo de lachspieren flink op de proef stellen. Na afloop van het concert kunnen kinderen leren hoe leuk het is om zelf muziek te maken. Zo mogen kinderen bijvoorbeeld zelf op een instrument spelen en kunnen ze leren hoe een melodie tot stand komt. Voor ouders is er een stand ingericht waar allerlei informatie te verkrijgen is over een muziekopleiding bij muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo en fanfare Dorpsklank Castenray. Iedereen is van harte welkom om bij dit concert, dat begint om 16.00 uur, aanwezig te zijn. Kaarten zijn verkrijgbaar bij café D'n Terp in Oirlo of te reserveren via e-mail activiteiten@onsgenoegenoirlo.nl. Met het circusconcert hoopt de muziekvereniging kinderen te enthousiasmeren om zelf muziek te maken. Neem eens een kijkje op www.onsgenoegenoirlo.nl.