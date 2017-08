Winkel van Sinkel helpt Rio

De stichting Zonnelied Venray, beter bekend als de Winkel van Sinkel, steunt dit jaar het straatkinderenproject AMAR in Rio de Janeiro (Brazilië).

Dat project, opgericht door de enkele jaren geleden overleden Limburgse missionaris pater Martin Cox, wordt al dertig jaar vanuit Limburg gesteund door de stichting Sint Martinus. Meerlonaar René Poels is daarvan voorzitter en Bernard Ruyten uit Venray vicevoorzitter. De Venrayse organisatie steunt het straatkinderproject dit jaar met duizend euro. "Dit project voor de straatkinderen is zeer aansprekend en waardevol", laat penningmeester Harry Schraven van de stichting Zonnelied Venray weten. "Wij zijn erg blij met de steun van de Stichting Zonnelied", vertelt de voorzitter. "Via acties in Limburg en giften van particulieren hopen we elk jaar voldoende geld binnen te krijgen om enkele belangrijke projecten voor straatkinderen in Rio de Janeiro te kunnen ondersteunen." De doelstelling van de Winkel van Sinkel in Venray is het inzamelen van kleding en andere huishoudelijke goederen en ze verkopen om projecten in de derde wereld te ondersteunen.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.