Anne Thielen nieuwe CDA-wethouder

Anne Thielen (26) is de beoogde nieuwe CDA-wethouder. De gemeenteraad moet op 19 september nog wel met haar voordracht instemmen. Thielen moet Lucien Peeters opvolgen, die in juni opstapte.

Anne Thielen ( 'ik heb heel veel zin in deze baan') staat te popelen om aan de slag te gaan. Ze werkt op het provinciehuis in Maastricht als assistent van gedeputeerde Hubert Mackus. "Dat is ook een mooie functie die ik nu helaas moet opzeggen."