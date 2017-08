Santa Fe Event populair

Ruim 7500 mensen bezochten dit weekeinde het oorlogsmuseum in Overloon.

Liefhebbers kwamen massaal af op het Santa Fe Event 2017. Bezoekers kregen tijdens het evenement onder meer de kans om mee te rijden in legervoertuigen. Ook waren er wapendemonstraties, zaten er soldaten verscholen in schuttersputjes en werd er een heuse slag uit de Tweede Wereldoorlog nagespeeld. Museumdirecteur Erik van den Dungen was trots op het evenement: "Het is gezellig druk en iedereen is tevreden. Ook de samenwerking met Santa Fe verloopt perfect."

Komende week op Peel en Maas TV een verslag.