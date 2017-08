Levende geschiedenis in uniform

Komend weekend is er een groot militair kamp in Overloon. Het Santa Fe Event brengt de geschiedenis dichtbij. En zelfs zo dichtbij, dat de hulzen om je oren kunnen vliegen.

In de Tweede Wereldoorlog was er een Amerikaanse divisie die de bijnaam Santa Fe had. En die divisie wist in 1945 Venlo te bevrijden. Ter ere daarvan richtte een club voertuigliefhebbers een vereniging op met dezelfde naam. En zo ontstond ook het Santa Fe Event. Het evenement wordt inmiddels voor de vierde keer in Overloon georganiseerd en bestaat uit een groot militair kampement. Daarin staat het geallieerde bevrijdingsleger centraal. Met voertuigen, maar ook met deelnemers in militair uniform die het leven uit die periode zo goed mogelijk proberen uit te beelden. Daarbij worden ook veel demonstraties verzorgd. Bijvoorbeeld hoe gereedschap werkte, hoe het eten voor een heel leger werd gemaakt, maar ook hoe wapens moesten worden gebruikt. Ronduit spectaculair zijn de nagespeelde gevechten tussen Duitse en geallieerde troepen. Twee keer per dag vinden die zogenaamde 'mock battles' plaats in het openluchttheater van het museumpark. Deze 'mock battles' zijn zowel op zaterdag als op zondag, om 12.30 uur en om 14.30 uur. Verder kunnen bezoekers tegen betaling meerijden op de geallieerde voertuigen, is er een militariamarkt en is ook het museum toegankelijk.

Het Santa Fe Event 2017 is op zaterdag 19 en zondag 20 augustus van 9.00 tot 17.00 uur toegankelijk voor het publiek.