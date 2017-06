CDA teleurgesteld in Peeters

Het CDA is teleurgesteld in de plotseling opgestapte wethouder Lucien Peeters, omdat hij de rit niet uitzit tot aan de verkiezingen van maart 2018.

"Er is geen ruzie, maar we vinden het wel jammer dat het zo gelopen is", zegt fractieleider Toon Loonen. "Iedereen was erdoor verrast. We hadden liever gezien dat hij deze periode had afgemaakt." Het CDA verwacht binnen twee weken een opvolger te vinden. "We hebben binnen de partij geschikte kandidaten", aldus Toon Loonen. Dinsdag staat de wethouderskwestie op de raadsagenda.