Verkoeling in het water

Genieten in 't Schaartven in Overloon. Foto: Albert Hendriks.

Het is warm. Veel te warm om wat dan ook te doen. Dus dompelen we onszelf onder.

Op en in het water is alles beter. Ook woensdag was het weer tropisch. Wie niet moest werken of studeren, kon naar een zwemwater gaan. Zoals strandband 't Schaarven. Heel wat kinderen van de basisscholen maakten van de vrije woensdagnamiddag gebruik om het Overloonse water in te duiken. Foto's: Albert Hendriks.