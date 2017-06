Wethouder Lucien Peeters stopt

Na exact zes jaar wethouderschap heeft Lucien Peeters om persoonlijke redenen besloten zijn functie als wethouder Leven van de gemeente Venray per direct te beëindigen.

"Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en mijn besluit om niet verder te gaan daarna, heb ik besloten per direct te stoppen als wethouder Leven", zegt Lucien Peeters. "Daarbij heb ik de afweging gemaakt wat het beste is voor Venray, voor het CDA en voor mezelf. Op basis daarvan heb ik besloten dit per heden te doen." Wethouder Peeters gaat de komende periode benutten voor een vervolgstap in zijn loopbaan.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.