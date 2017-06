'Geen trapveldjes van kunstgras'

PP2 en Samenwerking zien liever niet dat de gemeente kunstgras gaat aanleggen op twee veel gebruikte voetbalveldjes in Brukske en Landweert.

Het gaat om de trapveldjes in de wijken Landweert (aan Rozemarijn) en Brukske (achter Marimbastraat/Fagotstraat). Ze worden zo intensief gebruikt dat er telkens kale plekken ontstaan. De gemeente overweegt daarom het natuurgras te vervangen door kunstgras. Beide veldjes liggen ook dicht bij basisscholen. Ze kunnen straks voor meerdere sporten en spellen gebruikt worden. "PP2 is huiverig voor kunstgrasvelden", laat Carla Brugman weten in de reactie van haar partij op de voorjaarsnota. "Er zijn rapporten met verschillende conclusies." PP2 stelt daarom voor in ieder geval geen rubberkorrels te gebruiken. "Zeker niet met een basisschool in de buurt", zegt Brugman die kurk een beter alternatief vindt.