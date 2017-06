GGD Limburg-Noord sluit aan bij JouwGGD.nl

Sinds kort is GGD Limburg-Noord officieel aangesloten bij de jongerenwebsite www.JouwGGD.nl.

JouwGGD.nl is dé landelijke jongerensite van de GGD'en en een aantal Jeugdgezondheidsorganisaties. YouTuber Dylan Haegens uit Venray trapt de deelname van GGD Limburg-Noord af met een live chat. Op zondag 25 juni om 8.00 uur 's ochtends plaatst Dylan Haegens een video op zijn YouTube-kanaal over JouwGGD.nl. In deze top 10-serie komen onderwerpen aan bod, waarvoor jongeren bij JouwGGD.nl terechtkunnen. Op maandag 26 juni van 16.00-16.30 uur chat Dylan Haegens samen met een ervaren chatter van JouwGGD.nl vanuit een leslokaal op het Blariacumcollege in Venlo. Dit zal live te volgen zijn op de website JouwGGD.nl. Jongeren kunnen hun vragen voor de chat insturen naar vraag@dylanhaegens.nl.

De website JouwGGD.nl is een onderdeel van het aanbod voor adolescenten in de regio Noord- en Midden-Limburg. Een aanvulling op de reeds beschikbare contactmomenten. JouwGGD.nl geeft voorlichting aan, begeleidt en ondersteunt jongeren bij allerlei ontwikkelingen door ze te voorzien van betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook is er de mogelijkheid anoniem te chatten met een GGD-arts of jeugdverpleegkundige. GGD Limburg-Noord neemt met twee verpleegkundigen en een jeugdarts deel aan de landelijke chat-pool. In 2016 kende JouwGGD.nl 427.000 unieke bezoekers en werden 5000 chats gevoerd. Deze hoge aantallen geven een duidelijke behoefte aan bij jongeren om met professionals te praten over gezondheidsvragen.