Code oranje voor natuurgebieden

In Noord- en Midden- Limburg geldt vanwege de aanhoudende droogte code oranje omdat er een grote kans bestaat op een zich snel uitbreidende natuurbrand.

Ook in Midden-Limburg, Zeeland en in Noord- en Oost-Gelderland is code oranje afgegeven. Code oranje is de hoogste alarmfase voor natuurbranden. De brandweer roept mensen op om alert te zijn. Het blijft de komende dagen warm en droog. De brandweer roept op om extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten niet zomaar weg te gooien. Roken in de natuur wordt sowieso afgeraden.

Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn in natuurgebieden ook niet toegestaan. Mensen die van plan zijn te picknicken of in de natuur te recreëren doen er volgens de brandweer verstandig aan om een blusdeken, brandblusser of desnoods een emmer water mee te nemen.