Jan Loonen weer lijsttrekker CDA

Wethouder Jan Loonen is door de leden opnieuw gekozen tot lijsttrekker van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de vorige verkiezingen in maart 2014 behaalde het CDA negen zetels. Bijna tien procent (1732) van de 17.650 opgekomen Venrayse kiezers bracht toen zijn stem uit op de nummer een van het CDA. Loonen is al ruim zeven jaar wethouder in Venray. Hij trad op 1 januari 2010 aan in het nieuwe college na de herindeling met Meerlo-Wanssum.

Van 2003 tot 2011 had hij zitting in Provinciale Staten. De 52-jarige Loonen is al ruim dertig actief voor het CDA. Hij was ook voorzitter van de Venrayse CDA-afdeling.