Samen werken aan zelfstandig wonen

Wonen Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray willen er samen voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom hebben de drie partijen deze week afspraken gemaakt over de uitvoering van woningaanpassingen in huurhuizen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het verwijderen van drempels of het aanpassen van een badkamer.

Als een huurder van Wonen Limburg zich meldt voor een woningaanpassing, is het belangrijk dat de gemeente en de woningcorporatie hierin samen optrekken. Hiervoor zijn prijsafspraken gemaakt en afspraken over de manier waarop de aanvraag afgehandeld wordt. De wethouders Birgit op de Laak en Lucien Peeters zijn het erover eens: "Het is belangrijk dat de partijen hun rol kennen en verantwoordelijkheid nemen, zodat de inwoner zo goed mogelijk geholpen wordt. We willen voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden." Deze week vond de ondertekening van de overeenkomst tussen de drie partijen plaats. De gemeente Venray werd vertegenwoordigd door wethouder Peeters en de gemeente Horst aan de Maas door wethouder op de Laak (foto).