Slechte behuizing bewakers stalling

inVENtief heeft kritische vragen gesteld over de huisvesting van de bewakers van de fietsenstalling aan de Leeuwstraat.

Volgens de lokale partij is de werk- en verblijfplaats in de containerunit op het terrein onder de maat. 'Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Daar is naar onze mening geen sprake van', meldt inVENtief. Zo is er een open verbinding van de inpandige toiletruimte – zonder afzuiging - naar de werk- en verblijfsruimte. inVENtief vraagt zich of dit wel mag volgens de Arbo-regels.