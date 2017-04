Sloop woningen Zuidsingel gestart

Na maanden van voorbereiden is Maessen Bedrijven gestart met de fysieke sloop van de flats en woningen aan de Zuidsingel. De 66 appartementen en acht woningen worden gesloopt om op deze plek nieuwe woningen te realiseren.

Maessen verwacht de sloop in juni te hebben afgerond. De afgelopen weken zijn vooral besteed aan het verwijderen van asbest uit deze flats en woningen, die in de vijftiger jaren werden gebouwd. Nu zijn de eerste woningen, gelegen nabij de Leunseweg, al grotendeels verdwenen. Wonen Limburg wil aan de Zuidsingel zeventien grondgebonden woningen en 33 appartementen bouwen. In alle drie de blokken komen aan weerszijde van het appartementengebouw twee rijen van drie woningen, en in het eerste blok aan de rechterzijde van het appartementengebouw een rij van twee woningen. De rest is openbaar terrein, dat deels wordt ingericht als parkeerterrein en voor het overige als verblijfs- en verkeersgebied met groenvoorzieningen. De bestaande doorgangen (per blok) naar de aan de achterzijde gelegen Eikenlaan blijven hierbij behouden. De nieuwbouwplannen hebben afgelopen jaar regelmatig geleid tot politieke discussies. Met name de PvdA betreurt het dat deze goedkope woningen, in trek bij woningzoekenden, nu verloren gaan. Ook gingen geruchten rond dat in deze flats asielzoekers gehuisvest zouden worden. Na de sloop zal de bouw zo snel mogelijk van start gaan.