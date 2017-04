"Veiligheid staat voorop"

"De veiligheid voor deelnemers en bezoekers staat op de eerste plaats." Dat zegt voorzitter Gerda van Stelten van het Oranjecomité Venray deze week in een interview in Peel en Maas over Koningsdag in Venray, op donderdag 27 april.

Op Koningsdag zijn er enkele verkeersaanpassingen in het centrum van Venray. Het Henseniusplein en het Schouwburgplein zijn op die dag afgesloten voor alle verkeer, inclusief de toegang via de Merseloseweg . Tevens kan er tussen 01.00 uur en 14.00 uur niet geparkeerd worden op de parkeerplaatsen aan de Merseloseweg, tussen de Deken Thielenstraat en de schouwburg. Van Stelten: "Dit vanwege de kindermarkt. Parkeren om spullen voor de kindermarkt te laden en lossen is alleen toegestaan op parkeerplaatsen. We verzoeken de deelnemers dan ook om zoveel mogelijk overlast voor omwonenden en andere bezoekers te vermijden."

Verkeersregelaars, politie, boa's en leden van het Oranjecomité gaan handhaven om tijdens Koningsdag alles in goede banen te leiden. Zij worden ondersteund door acht leerlingen van het Raayland College in het kader van hun maatschappelijke stage. Zij verlenen die dag hand- en spandiensten. "We doen dit alles niet om de mensen te pesten, integendeel. We willen ervoor zorgen dat deze feestelijke dag ook in Venray prima verloopt, zonder incidenten. We zullen mensen die zich niet aan de voorwaarden houden ook beslist op hun gedrag aanspreken en, indien nodig, verzoeken de markt te verlaten. Zodat iedereen kan genieten van een mooi programma en activiteiten voor jong en oud", besluit Van Stelten.