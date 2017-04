VVD-raadslid stapt op bij inspreker

VVD-raadslid Ingeborg de Barbanson stapte woensdagavond in de commissievergadering demonstratief op toen Arthur Graaff van de Bond van Antifascisten het woord voerde.

Graaff pleitte voor sluiting van de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. "De suggestieve manier en de toon waarop hij over een nazi-begraafplaats sprak, dat wilde ik niet aanhoren. We moeten toch niet terug naar de tijd dat we een hekel aan Duitsers krijgen", zegt De Barbanson. De andere commissieleden bleven zitten. Wethouder Ike Busser (Samenwerking) verliet ook de raadzaal.