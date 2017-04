'Sluit begraafplaats Ysselsteyn'

De Bond van Antifascisten wil dat de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn wordt gesloten.

Woordvoerder Arthur Graaff kondigde woensdagavond tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis 'een grote campagne' aan. Graaff zei steun te hebben van joodse organisaties. Hij sprak telkens over een nazi-begraafplaats. "Het trekt de verkeerde mensen aan, zoals neonazi's. Er liggen 6.000 SS'ers en landverraders. De meeste familieleden zijn toch gestorven."

Graaff verwees naar de tv-documentaire 'Het zijn maar Duitsers' die op vrijdag 5 mei op NPO 2 wordt uitgezonden. "Regisseur Bart Hölscher laat zien wat er allemaal gebeurt in Ysselsteyn. Sluiting zou een goed teken zijn in de strijd tegen joden- en vreemdelingenhaat." Henk Bisschops (PvdA) verzette zich fel tegen de woorden van Graaff. "Het is helemaal geen nazi-begraafplaats. Iemand van buitenaf hoeft ons ook niet te vertellen hoe wij met het oorlogsverleden moeten omgaan."