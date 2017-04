Lentekriebels voor Zonnebloemers

Leerlingen van het Raayland College verzorgden dinsdagmiddag de jaarlijkse middag voor gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem-afdelingen De Peelbloem, Maasbloemen en Rooy.

In de aula van de school werden de gasten met als thema Lentekriebels getrakteerd op een gevarieerd programma met muziek, zang, dans en een heuse goochelact. Voor en na de pauze was het heerlijk meezingen met Nederlandstalige nummers, gezongen door het koor Liederentafel Venray. Uiteraard werden de gasten verwend met een drankje en een heerlijk stukje vlaai en waren er in de loterij mooie prijsjes te winnen. De organiserende jongeren keken terug op een geslaagde middag. "Er waren ruim 175 mensen", aldus Anisha Sanichar, een van de leerlingen die de middag voorbereid had. "We kijken terug op een geslaagde middag." Foto Henk Lammen.