Mogelijk nieuwe functie voor Schuttersveld

De gemeente Venray en Wonen Limburg gaan samen de mogelijkheden bekijken om het voormalige verzorgingshuis Schuttersveld geschikt te maken als tijdelijke woonruimte voor één- en tweepersoons huishoudens. Het onderzoek is naar verwachting voor de zomer klaar.

Aan dit type woningen is veel behoefte, weet wethouder Martijn van der Putten. Bedoeld als huisvesting voor starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk voor hun werk in Venray zijn, pas afgestudeerden die weer terugkeren, mensen die in scheiding liggen of pas gescheiden zijn en mensen die vanuit een woongroep zelfstandig gaan wonen. "Aan dit soort bewoners moet je denken", aldus de wethouder. Om te zorgen dat andere urgente woningzoekenden een kans krijgen, wordt gewerkt met huurcontracten van maximaal twee jaar. De overeenkomst om Schuttersveld voor tijdelijke bewoning te gebruiken, krijgt een looptijd van tien jaar.

Het voormalige verzorgingshuis het Schuttersveld is eigendom van Wonen Limburg. Het bijna vijftig jaar oude gebouw staat voor een groot deel leeg, maar is technisch nog in goede staat. Gedeeltes worden verhuurd aan de stichting Kapstok en aan de Zorggroep. De Zorggroep gaat op termijn vertrekken, reden voor de woningcorporatie en de gemeente om te zoeken naar een goede andere invulling. Niet het hele gebouw zal worden aangepast voor tijdelijke bewoning door één –en tweepersoons huishoudens. Voor een ander gedeelte denkt Wonen Limburg aan één of meer maatschappelijke partners, die ook een rol krijgen in het beheer van het gebouw.

Daarbij is het belangrijk dat het gebouw in open verbinding komt te staan met de wijk, licht bestuurder Ger Peeters van Wonen Limburg toe. "We zullen daar bij de gesprekken met maatschappelijke partners ook afspraken over maken, aldus Ger Peeters. Martijn van der Putten ziet veel voordelen in de nieuwe invulling: "We helpen mensen uit de brand, het biedt kansen voor de leefbaarheid van de wijk en het past ook nog een prima in onze woonvisie", zegt de wethouder. Wonen Limburg en de gemeente Venray hebben in een gezamenlijke brief de bewoners van omliggende straten, de wijkraad, de bewonerscommissie en andere betrokken partners op de hoogte gebracht. Zodra het onderzoek klaar is, houden Wonen Limburg en de gemeente een informatieavond.