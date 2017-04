Vrijwilligers Springplank in het zonnetje

Locoburgemeester Jan Loonen heeft zaterdag tijdens de jaarlijkse bedankavond voor alle vrijwilligers van jeugdclub de Springplank.twee bronzen waarderingspenningen van de gemeente Venray uitgereikt. Een aan Jeanne Rommen-Geerets en een aan Willy Hoezen.

Rommen werd in 1984 leidster van de jongste groep. In 1991 trad ze toe tot het bestuur en werd ze vertrouwenspersoon binnen de club. Ook was ze coördinator van de St. Nicolaasviering. In 2001 stopte zij hiermee en werd penningmeester. Zij stopte op 1 januari met haar werk voor de Springplank. Hoezen werd leider in 1979. In 1986 verrichtte hij notuleerwerk voor het bestuur, in 1991 trad hij tot het bestuur toe als secretaris. Hij was ook een tijd redactielid van het clubblad. Vanwege werkzaamheden bij de provincie stopte hij in 1992 om in 2001 weer terug te komen als bestuurslid en secretaris. Behalve het secretariaat deed hij ook het inhoudelijk beheer van het gebouw. Hij stopte in de zomer van 2016. Beide personen hebben als dagelijks bestuurslid vele jaren de kar getrokken.

