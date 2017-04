Wakker Dier blij met Venrayse Kipster

Lidl gaat als eerste supermarkt hanenvlees verkopen van legkippen. Normaal worden de broertjes van legkippen direct uit het ei vergast omdat ze geen eieren leggen.

De legkippen gaan vanaf deze zomer eieren leggen op de nieuwe boerderij Kipster bij Castenray. Zowel het vlees van de Kipster-leghaantjes als de Kipster-eieren liggen vanaf oktober in het schap bij Lidl. De eieren dragen 3 Beter Leven sterren van de Dierenbescherming. Wakker Dier is blij, meldt de stichting op haar website: 'Het is absurd dat we aan de ene kant miljoenen kuikens fokken voor vlees, en aan de andere kant kuikentjes weggooien omdat ze minder opleveren'. Omdat Lidl de eerste supermarkt is die hanenvlees in de schappen legt, heeft Wakker Dier al aangekondigd Lidl in oktober te belonen met een positieve radiospot. De stichting hoopt daarmee meer aandacht te creëren voor de keuze van de supermarktketen, 'zodat vele andere supermarkten zullen volgen'.

De legkippen van Kipster leven in een boerderij waar zij aan twee kanten naar buiten kunnen: in een buitentuin en in een binnentuin die ook toegankelijk is als kippen binnen moeten blijven vanwege vogelgriep. Beide tuinen worden voorzien van zand om te stofbaden, stro om te pikken en bomen om onder te scharrelen. Tevens wordt de fijnstof in de binnentuin afgevangen zodat er altijd frisse lucht is. Ook het voer is zo duurzaam mogelijk. Om al deze redenen krijgen de eieren daarom 3 Beter Leven sterren van de Dierenbescherming. Op woensdag 19 september stort gedeputeerde Hubert Mackus in het bijzijn van de Venrayse wethouders Jan Loonen en Martijn van der Putten en een delegatie van de Dierenbescherming en Lidl het eerste beton voor de bouw van de eerste Kipster aan de Wusterweg bij Castenray.

Zie voor het complete persbericht op https://www.wakkerdier.nl/persberichten/goed-paasnieuws-lidl-start-met-leghaantjes.