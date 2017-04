Venrayse styliste in Say Yes to the Dress

Gladys van den Munckhof en Randy Fenoli, hét gezicht van Say Yes to the Dress. Foto: Fotogalerie Mieke.

Gladys van den Munckhof en Randy Fenoli, hét gezicht van Say Yes to the Dress. Foto: Fotogalerie Mieke.

Ze is een bijzondere tv-ervaring rijker. Gladys van den Munckhof, oud-presentatrice van Peel en Maas TV, heeft genoten tijdens de opnames van het populaire tv-programma Say Yes to the Dress Benelux bij haar werkgever Koonings the Wedding Palace in Deurne.

Vanaf dinsdagavond 23 mei zijn de uitzendingen te zien op tv-zender TLC. "Ik ga in het programma als styliste van Koonings ook een rol spelen. Ja, het was een superervaring om aan dit programma mee te mogen werken." De Venrayse werkte tijdens de opnames nauw samen met Randy Fenoli, hét gezicht van Say Yes to the Dress en waarschijnlijk de eerste man ter wereld die in een bruidsmodewinkel bruiden ging helpen hun droomjurk te vinden. "Ook ik kende Randy alleen van tv. Ik kijk altijd naar de uitzendingen van Say Yes tot the Dress op TLC. Dan is het best apart om ineens zelf midden tussen de crew en naast Randy te staan. Maar Randy is wars van sterallures, hij is ontzettend aardig en vakkundig." De Benelux-versie wordt gehost door Koonings the Wedding Palace. Het vinden van deze bruiden was geen enkel probleem. Na een oproep van Randy Fenoli aan de Nederlandse en Belgische bruiden stroomden de aanmeldingen letterlijk binnen. Uit de 500 aanmeldingen is een selectie gemaakt van 24 bruiden en een leuke mix aan verhalen, jurken en karakters. Er zijn in totaal zes afleveringen opgenomen die vanaf 23 mei wekelijks op de dinsdagavond om 20.00 uur op TLC worden uitgezonden.