IVN Geijsteren-Venray houdt op maandag 24 april om 20.00 uur een lezing over plantengallen in De Kemphaan in Venray.

De lezing wordt gegeven door Matthijs Courbois. Een plantengal is de vorming van extra weefsel door de plant, in reactie op een binnendringer. Elke gal heeft zijn eigen vorm en komt voor op een vaste plant. De meeste galsoorten komen voor op bomen en struiken en de zomereik is de absolute gallenkampioen. De binnendringende galvormer (wesp, mug, mijt, vlieg, trips, bladluis, schimmel of bacterie) gebruikt de gal om te eten en om zich te verschuilen. Tijdens de lezing gaat Courbois de aanwezigen inwijden in de bijzondere wereld van de gallen. Courbois onderwees voor studenten van de Wageningen Universiteit drie vakken op het gebied van geologie, biodiversiteit en vegetatie en heeft in de loop van de jaren enorme kennis en veldervaring opgedaan.