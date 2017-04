Kinderactiviteit IVN Geijsteren-Venray

IVN Geijsteren-Venray houdt in de meivakantie natuuractiviteiten voor de jeugd, zoals speurtochten, hutten bouwen of gewoon lekker struinen door de natuur.

Dit jaar is er op dinsdag 25 april vanaf 10.00 uur een speurtocht voor kinderen van zes tot twaalf jaar rondom het gebied van de Broekberg, de St. Goarkapel en het stroomgebied van de Molenbeek in Wanssum. De start is bij de tennisbanen, Gagel 2 in Wanssum. Aanmelden kan bij Wim Mommen via e-mail mommen@home.nl.