Weer minimale steun Glasweb

Net als negen maanden geleden was er dinsdagavond opnieuw minimale steun in de gemeenteraad om garant te staan voor het glasvezelproject van GlaswebVenray. De coalitiepartijen CDA en Samenwerking kregen weer hulp van de VVD om aan een nipte meerderheid, veertien stemmen voor en dertien tegen, te komen.

In juni 2016 leek alles rond toen in dezelfde verhouding werd ingestemd met een garantstelling voor de investering van 17,5 miljoen euro. Er kwam een kink in de kabel doordat de gemeente mogelijk de fout inging met ongeoorloofde staatssteun. Na een verplichte selectieprocedure, die liep van 24 november 2016 tot 16 januari 2017, bleek GlaswebVenray de enige inschrijver. De garantstelling werd verlaagd naar 8,5 miljoen euro.

Donderdag in Peel en Maas een verslag.