Venraynaar met gestolen auto in sloot

Agenten hebben dinsdagochtend een 28-jarige man uit Venray aangehouden op verdenking van heling. Dat gebeurde nadat ze zagen hoe de man een verkeersongeval kreeg.

De Venraynaar was rond 04.20 uur tijdens een inhaalmanoeuvre op de kruising van de Bredeweg en de Moerdijkseweg in Terheijden de macht over het stuur van zijn auto kwijtgeraakt en daarna een sloot en een weiland ingereden. De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. Agenten die achter de auto reden, zagen het ongeval gebeuren en zagen ook dat de bestuurder er vervolgens te voet vandoor probeerde te gaan. Dit mislukte en hij werd aangehouden. De auto waarin de man reed, een donkerkleurige Range Rover, bleek in België te zijn gestolen. De man is op verdenking van heling in de cel gezet, de beschadigde auto is in beslag genomen. De Belgische politie heeft laten weten de diefstal te onderzoeken. De verdachte wordt vermoedelijk uitgeleverd.