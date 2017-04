Scooter met vreemd kenteken: bekeuring

Agenten van de politie-eenheid Venray-Gennep zagen vrijdag op de Henri Dunantstraat in Venray een motorscooter rijden met een wel heel vreemd kenteken. Op de kentekenplaat stond het woord 'stoned'.

Ze troffen het voertuig uiteindelijk aan in een fietsenstalling. De bestuurder was op dat moment niet meer bij de scooter aanwezig. Na onderzoek werd de bestuurder, een 17-jarige jongen uit Venray, gevonden. De jongen ontkende echter de bestuurder te zijn. De scooter werd vervolgens voor onderzoek in beslag genomen. Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt, voor het rijden zonder geldig rijbewijs, het rijden zonder geldige kentekenplaat en het rijden zonder helm. 'De laatste jaren is er veelvuldig overlast van (motor)scooters', meldt de politie op Facebook. 'Het gaat hierbij ook vaak om gestolen (motor)scooters. In de afgelopen jaren zijn er ruim 20 van deze gestolen motorscooters door de politie Venray-Gennep in beslag genomen. De bestuurders van deze voertuigen vertonen ook geregeld gevaarlijke rijgedrag. Tevens nemen ze vaak alle risico's om niet gecontroleerd te worden door de politie'.