Cultuureducatie vaste plek in het basisonderwijs Limburg

Cultuureducatie een vaste plek in het onderwijs geven naast de zaakvakken als taal en rekenen. Dat is de inzet van het vervolg van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. De Provincie, het Ministerie van OCW en gemeenten in Limburg maken dit mogelijk met een bijdrage van ruim 5 miljoen euro. In de komende periode 2017 tot en met 2020 komt er, naast de borging van cultuureducatie in het basisonderwijs, een sterke focus op de verbinding van culturele instellingen met basisscholen.

"Cultuureducatie spreekt andere vaak nieuwe talenten aan. Kinderen kunnen daardoor verbanden leggen met andere vakken", zegt de Venrayse gedeputeerde Hans Teunissen van Onderwijs. "We zetten met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in op enerzijds het borgen van de plek van cultuureducatie in het curriculum van de basisschool, anderzijds het leggen van verbindingen met het naschoolse culturele aanbod. Zo maken we in Limburg een keten van talentontwikkeling mogelijk vanaf de bron, de basisschool. De lokale, regionale en provinciale culturele infrastructuur speelt hier een belangrijke rol bij." Door de regionale aanpak worden alle basisscholen in Limburg bereikt en worden culturele instellingen in staat gesteld een goede verbinding met het basisonderwijs te maken.