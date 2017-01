Bijeenkorf topidee Burgertop Venray

In Evenementenhal Venray vond zaterdag de eerste editie van Burgertop Venray plaats met 140 deelnemers en zeven ideeën voor en door de samenleving die concreet uitgewerkt gaan worden.

"We zijn tevreden", aldus Wendy Linders van de organisatie. "Het gaat uiteindelijk niet om hoeveel mensen meedoen, maar wat het uiteindelijk aan ideeën oplevert. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit." Met de zeven gekozen ideeën, aangevuld met de beste drie van de Jongeren BurgerTop Venray, gaan de deelnemers nog dit jaar aan de slag. Verdeeld in groepjes werden veertien ideeën uitgewerkt, de beste zeven werden aan het einde van een lange dag bekendgemaakt. Met 39 stemmen kwam de Bijeenkorf (foto) als beste uit de bus, voor Geluks-kaffee(st) en Buurtcommunicatie. "Ideeën die helpen om Venray mooier, beter en sterker te maken", concludeerde dagspreker Tom Vaessen in de evenementenhal. Henk Lammen.