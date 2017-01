Politie zoekt getuigen overval vakantiepark Overloon

De politie is op zoek naar de daders van de overval op De Vers in Overloon. Foto: Albert Hendriks.

Twee onbekende mannen hebben vrijdag even voor 20.00 uur een gewapende overval gepleegd op de receptie van vakantiepark Landal Greenparks De Vers aan de Raaijweg in Overloon.

Op dat moment waren drie medewerkers en tien gasten aanwezig. Even voor 20.00 uur kwamen twee daders de receptie binnen, duwden de aanwezigen op de grond en bedreigden hen met een vuurwapen. Een van de gasten, een man, raakte lichtgewond doordat hij van een van de indringers een tik in het gezicht kreeg. Het tweetal liep vervolgens met een onbekend geldbedrag het gebouw uit en vluchtte een bosperceel in. Onder andere met behulp van een speurhond en een politiehelikopter werd naar de verdachten gezocht, maar ze werden niet aangetroffen.

Er is direct na de overval een Burgernetbericht verspreid onder 1134 deelnemers. Volgens het bericht gaat het om twee 'donker getinte mannen', in het zwart gekleed. De politie zocht urenlang de omgeving af naar de twee verdachten en is dringend op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen met de recherche op het nummer 0900-8844. Anoniem kan ook via telefoon 0800-7000.