Feestelijke opening Vitelia

Coöperatie Vitelia opende vrijdagmiddag op feestelijke wijze haar nieuwe silocomplex aan de haven in Wanssum. Daarmee gaan schepen grondstoffen aanvoeren voor de mengvoederfabrieken van Viltelia in Oirlo en Ysselsteyn.

Het kolossale silocomplex torent met zijn even gezichtsbepalende als hoogte van 66 meter hoog boven Wanssum uit. De nieuwbouw is belangrijk voor zowel het bedrijf als de regio. In de aangrenzende haven worden schepen met grondstoffen voor veevoeders gelost. Mais, tarwe, soja en dergelijke gaan met de lopende band naar het complex, worden via een band met bakken naar boven gebracht en in een van de ruim tachtig silo's binnen de hoogbouw gestort. Klaar om per vrachtwagen naar de mengvoederfabrieken in Oirlo of Ysselsteyn vervoerd te worden. Het gebouw werd onder grote belangstelling officieel geopend door 265 ballonnen op te laten. Er is ook een goed doel aan gekoppeld, met een persoonlijke link naar Vitelia.

Zaterdag 21 januari van 11.00 tot 17.00 uur houdt Vitelia voor belangstellenden een open dag in en om de nieuwe grondstoffen op- en overslag in Wanssum. Op Peel en Maas TV is vandaag (vrijdag) een verslag van de opening te zien. Foto Henk Lammen.