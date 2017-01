Ivonne Voigt uit Venray staat als 68e op de kandidatenlijst van de PvdA bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart.

Tijdens het verkiezingscongres in Maarssen werd zaterdag de lijst van 75 namen vastgesteld. Lijsttrekker is Lodewijk Asscher en voetbaltrainer Foppe de Haan sluit de rij. Voigt (38) is pas sinds twee jaar politiek actief. Ze is commissielid en bestuurslid van de lokale afdeling. Haar moeder Tarcicia was van 2006 tot 2010 raadslid in Venray.