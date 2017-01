Foto-expositie multiculti koken Brukske

In Wijkcentrum Brukske is een tentoonstelling ingericht met foto's die zijn gemaakt tijdens de productie van het kookboek Wereldkeuken van dichtbij – favoriete gerechten van inwoners van Brukske.

De foto's in het kookboek zijn gemaakt door de zes Venrayse amateurfotografen van fotogroep 't Schöpke uit Venray: Josette Teepen, Bert Wauben, Til Duijkers, Gerda Strijbosch, Jan van Kempen en Hans Peeters. Zij brachten tijdens het koken de ingrediënten, de – soms heel bijzondere – bereidingstechnieken, de gerechten en de koks in beeld. Een bijzondere opdracht voor de fotografen. Uit de honderden foto's die zij maakten, kozen de fotografen de allermooiste voor de foto-expositie. De foto's zijn tot eind februari te zien in het Wijkcentrum Brukske in het MFC. De expositie is gratis te bezoeken.