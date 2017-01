De winterwandeling van de Kammeräöj van de Vöskes in Meerlo op zondag 8 januari is succesvol verlopen.

Er namen ruim driehonderd personen deel aan deze 15e winterwandeling Veel gezinnen met kinderen waren van de partij. De organisatie was verheugd over de talloze positieve reacties over de landschappelijke route. In de route was een pauzeplaats opgenomen bij oud-prins Toon I (van Lipzig). De volgende winterwandeling wordt gehouden op zondag 7 januari 2018.