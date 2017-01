Documentaire Marijn Poels naar Berlin Independent Film Festival

De documentaire 'The Uncertainty Has Settled' van de Nederlandse regisseur Marijn Poels is geselecteerd voor de internationale competitie van het Berlin Independent Film Festival (BIFF). Dit vindt tegelijkertijd plaats met de Berlinale. Het vijfdaagse hoofdprogramma wordt gevormd door veertien lange internationale speelfilms en documentaires en zeventig korte films.



'The Uncertainty Has Settled' snijdt de gevoelige discussie over klimaatverandering en energietransitie aan. In de film bezoekt filmmaker Poels vooral boeren in de Duitse deelstaat Saxen Anhalt die gebukt gaan onder Europese regelgeving. Door de miljarden subsidies voor hernieuwbare energie en het falend landbouwbeleid zijn veel boeren energieleveranciers geworden. Poels stelt kritische vragen over klimaat en politiek. Doen we er eigenlijk wel goed aan? Hiervoor reist de Swolgense filmmaker de wereld over op zoek naar kritische wetenschappers die hem een ander perspectief geven op het klimaat. Zijn film claimt geen waarheid, maar balanceert tussen de grote dogma's waarin de kijker gedwongen wordt een eigen mening te vormen.

De film zal tijdens het BIFF Berlijn zijn wereldpremière vieren. Nog voor de Nederlandse verkiezingen in maart is de film tijdens een aantal exclusieve voorstellingen in Nederland te zien. De Nederlandse datums worden half januari bekendgemaakt.

Foto: filmmaker Poels samen met de 93-jarige wetenschapper Freeman Dyson in Princeton University, New York. Dyson werkte in de jaren veertig nog met Albert Einstein samen.