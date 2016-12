Veranderingen bij politie Venray-Gennep

Bij de politie-eenheid Venray vinden per 1 januari 2017 in het kader van de verdere invoering naar de nationale politie enkele personele veranderingen plaats. Sommige agenten blijven op hun huidige post, andere krijgen een andere wijk onder hun hoede. 'Er komen de komende tijd meer wijkagenten bij, die de huidige wijkagenten gaan ondersteunen. Dit zal in de loop van 2017 plaatsvinden', meldt de politie op Facebook.