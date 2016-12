Wethouder gewond na val met mountainbike

Wethouder Lucien Peeters heeft donderdagmiddag bij een val op de zojuist geopende mountainbikeroute Piëlrundje Ysselsteyn twee nekwervels gebroken. Peeters, die enkele minuten eerder de nieuwe route van Tourclub Ysselsteyn officieel had geopend, moest na een kwartiertje fietsen plotsklaps hard in de remmen knijpen, sloeg hierdoor over de kop en belandde vervolgens met een harde klap op de grond.

De onfortuinlijke wethouder werd na zijn nare buiteling per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek uit een scan dat twee van zijn nekwervels zijn gebroken. "Maar er zijn gelukkig geen verschuivingen. Het had nog veel erger kunnen zijn. Ik heb écht geluk gehad, want het was een behoorlijke salto die ik maakte", zegt een geschrokken en tegelijk opgeluchte Peeters. "Na zes weken gips zou alles weer hersteld moeten zijn. Mijn nek zit nu in een strakke brace, de komende tijd mag ik in ieder geval niet fietsen of autorijden en moet ik het rustig aan doen. Ik ga maandag eens kijken of ik wel kan werken. Voorzichtig…"

De val was een smet op de opening van de 38 kilometer lange route, waarvoor tal van mountainbikers naar Ysselsteyn waren gekomen.