Lintje voor Truus van Veghel-van Dijck

Locoburgemeester Jan Loonen heeft zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van SV Venray Truus van Veghel-van Dijck (64) verrast met een koninklijke onderscheiding.

Truus van Veghel runt de kantine van SV Venray al sinds 1980. Als commissielid, medewerkster van de kantine en coach voor het nieuwe personeel speelt ze een sleutelrol. Naast al haar werkzaamheden voor SV Venray zet Truus van Veghel zich al jarenlang op velerlei ander gebied belangeloos in voor de samenleving van Venray. Ze is bijvoorbeeld actief voor de afdeling de Burggraaf Venray van de Zonnebloem en de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. In haar spaarzame vrije tijd bezoekt ze tevens gehandicapte en eenzame medemensen en begeleidt hen tijdens dagelijkse uitjes. Ook is ze jaarlijks collectante voor diverse organisaties zoals de Zonnebloem, de Hartstichting en het Reumafonds. Daarnaast is Truus van Veghel ook nog bestuurlijk zeer actief: zij is een gewaardeerd bestuurslid van de oudste Venrayse buurtvereniging, Eendracht, en voorzitter van de Venrayse Vrouwen Beweging. Al met al een onmisbare schakel in de Venrayse samenleving. Truus van Veghel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.