Gouden uitzending Venray van toen

Sinvid Mediamakers is in 2012 in samenwerking met Peel en Maas TV gestart met het programma Venray van toen.

In vier jaar tijd zijn er bijna vijftig programma's gemaakt. Nagenoeg alle intro's van de uitzendingen zijn aangekondigd door presentator Paul Rutten. Vandaag de dag is Sjang Vollenberg de vast tekstspreker. In januari 2017 staat de 50ste uitzending op de agenda, maar dat is zeker niet de laatste, laat producent Jac van Sinten weten. "Voor 2017 hebben nog wel voldoende materiaal."

Donderdag in Peel en Maas meer informatie over heet programma, dat in januari en februari in teken staat van de vastelaovend.