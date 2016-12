Spoorovergangen niet dicht?

ProRail heeft het voornemen de spoorwegovergangen bij Boddenbroek in Oirlo en bij Roland in Castenray te sluiten.

Ergens tussen beide overgangen in zou er nieuwe, veiligere oversteek moeten komen. De dorpsraden van Oirlo en Castenray willen beide graag openhouden.

De overgang bij Boddenbroek wordt veel gebruikt door het vrachtverkeer van Vitelia. "Voor de chauffeurs is dit de adviesroute. Anders moeten ze midden door het dorp rijden", zegt Anita Emonts van de dorpsraad. De overgang bij Roland in Castenray ligt nog net op Venrays grondgebied, vlak tegen de gemeentegrens met Horst aan de Maas. Het is de doorgaande weg tussen Castenray en Tienray. Ook veel vracht- en landbouwverkeer maakt er gebruik van.