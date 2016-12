Cheque voor Naoberzorgpunt

De Kammeräöj, een groep sympathisanten van carnavalsvereniging De Vöskes Meerlo, heeft het Naoberzorgpunt Meerlo verrast met een cheque ter waarde van 111,11 euro.

De cheque werd aan het begin van de traditionele Kerst-in in Meerlo overhandigd door de bestuursleden Jan Poels en Jan Koppes van De Kammeräöj aan Jan van Dijk en Marriet Huppertz van het Naoberzorgpunt. De cheque kreeg meteen een plek in de grote wensboom in het gezondheidscentrum in Meerlo, waar Naoberzorgpunt onderdak heeft. De groep De Kammeräöj heeft als doel om meer kleur en fleur aan te brengen in Meerlo en dan het liefst in de carnavalskleuren rood, geel en groen. Koppes en Poels vertelden dat hun vereniging onder de indruk is van het prachtige werk dat de vrijwilligers van Naoberzorgpunt verrichten.