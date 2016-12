Vier spoordorpen in slag met ProRail

De vier spoordorpen op Venrayse grondgebied (Smakt, Oostrum, Oirlo en Castenray) trekken samen op voor de ingrijpende plannen van de Maaslijn. In de komende jaren wordt de huidige diesellijn tussen Nijmegen en Roermond vervangen door een geëlektrificeerde spoorlijn.

Tussen het station van Oostrum en Tienray komt een spoorverdubbeling. Aan de oostkant van het huidige traject wordt een nieuwe spoorlijn aangelegd. ProRail wil de Maaslijn veiliger maken en enkele overgangen, onder meer in Smakt, Oirlo en Castenray, sluiten. De dorpsraden van Smakt, Oostrum, Oirlo en Castenray hebben een werkgroep gevormd van acht personen. Naast dorpsraadleden zitten er ook inwoners en bedrijven in die vlak bij het spoor wonen. "In januari staat het eerste gesprek gepland met ProRail", zegt Anita Emonts van dorpsraad Oirlo. "We hebben nu de kans om vooraf mee te praten. Want er gaat best veel veranderen. Het wordt ook veel drukker op het spoor. In plaats om het halfuur gaan de treinen vaker om het kwartier rijden. Het heeft veel gevolgen voor de dorpen die aan het spoor liggen."