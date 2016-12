Extra vragen na ongeval Tienray

Zaterdagochtend raakte een 16-jarige jongen uit Blitterswijck ernstig gewond bij een aanrijding op de Kloosterstraat in Tienray. De politie wil graag meer informatie over de fiets en mobiele telefoon van het slachtoffer en doet daarom een getuigenoproep.

De fiets van het slachtoffer stond netjes in het fietsenrek bij het oude winkelpand van de Jan Linders. De politie weet niet of de jongen deze daar zelf heeft achtergelaten of dat dit mogelijk door iemand anders is gedaan. De mobiele telefoon is zaterdagochtend ingeleverd bij de Jan Linders door iemand die verder onbekend is gebleven. Ook met hem of haar wil de politie heel graag contact hebben om zo erachter te komen waar de telefoon gevonden is.





Weet u wie de mobiele telefoon zaterdagochtend heeft ingeleverd bij de Jan Linders of was u dit zelf? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via het tipformulier. Heeft u informatie over het parkeren van de fiets van het slachtoffer in het fietsenrek bij de oude Jan Linders? Heeft u die zaterdagochtend misschien een fiets daar op de grond zien liggen? Bel dan ook met de politie via 0900-8844.