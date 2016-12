Politie zoekt getuigen na ernstige ongeluk

De politie is op zoek naar mensen die zaterdagochtend mogelijk een jongen hebben gezien in de buurt van de Spoorstraat / Kloosterstraat in Tienray vlak voordat hij door een auto werd aangereden. Daarbij liep hij ernstig letsel op.

Rond 06.30 uur reed een vrouw over de Kloosterstraat toen zij plotseling voelde dat zij met een van de wielen ergens overheen reed. Zij stopte onmiddellijk en ontdekte dat het om een persoon ging. De geschrokken vrouw waarschuwde meteen de politie, waarna een traumahelikopter werd opgeroepen voor medische bijstand. De uit Blitterswijck afkomstige 16-jarige jongen is met ernstig letsel naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. Graag wil de politie in contact komen met mensen die deze jongen voorafgaande aan het ongeval mogelijk hebben gezien. De jongen maakte gebruik van een fiets die in de directe omgeving is teruggevonden. Mogelijk heeft iemand de jongen vooraf nog op een fiets gezien, of hem naast een fiets zien lopen. Mocht iemand hem hebben gezien, dan wil de politie graag met deze persoon of personen spreken. Dat kan via het telefoonnummer 0900 8844.