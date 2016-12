Bewoners genieten van kerstmiddag

Ze genoten zaterdagmiddag met volle teugen. De bewoners van verzorgingshuis Het Schuttersveld in Venray kregen door de dames van Lionsclub Venray Peelparel een kerstmiddag aangeboden.

Samen met Anita Bijvoet, en op piano begeleid door Els Peterink, werden kerstliedjes gezongen en een kopje koffie en thee en heerlijk door de leden van de dames serviceclub zelfgemaakt gebak geserveerd. Aan het einde van de middag kregen de bewoners nog een aardigheidje in de vorm van ook eigen gemaakte koekjes en een kerstwens. Na afloop typeerde een van de bewoners treffend de sfeer van de middag: "Normaal doet hier iedereen alles alleen. Nu hebben we de middag samen beleefd." Maaike Boekwijt van Lionsclub Venray Peelparel had ook zichtbaar genoten van de activiteit: "Voor even konden de bewoners weer de kerstsfeer van vroeger proeven. Het was een hele mooie middag." Foto Henk Lammen.