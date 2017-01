In Leunen trof de politie woensdag een hennepkwekerij aan. Foto: Facebook politie.

In Leunen werd woensdag een hennepkwekerij aangetroffen met ruim 900 planten.

Deze kwekerij was gevestigd in een oude stal aan de Steegse Peelweg. 'Een 59-jarige inwoner van Leunen werd aangehouden en ingesloten voor onderzoek', meldt de politie op Facebook. De politie nam de hennep en de apparatuur uit de kwekerij in beslag.